Свіжий погляд на колядку припав до душі фанатам. Слухачі вже висловили свій захват від композиції, відзначивши її чарівне звучання.

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Тіна Кароль зачарувала новим звучанням колядки

Виконавиця разом з гуртом PROBASS & HARDI ексклюзивно заспівали оновлену пісню "Ой, сивая тая зозуленька". З'ясувалося, що це саме Тіна Кароль зв'язалася з гуртом і запропонувала музикантам співпрацю. Керманич колективу зізнався, що не міг відмовити артистці, оскільки переконаний, що зараз дуже важливо розвивати українську музику.

Нове звучання відомої колядки. Трошки настрою вам. Все буде Україна,

– зазначила виконавиця.

Реакція мережі

Шанувальники в захваті від композиції. Вони підкреслили, що це звучить неймовірно. До того ж деякі з користувачів підмітили чарівний образ Тіни.