Зокрема, артистка показала фото з мамою. Крім того, вона поширила святкові кадри з братами та племінниками.

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Аліна Гросу показалася з рідними

Співачка опублікувала світлини з мамою, братами та племінниками, а на задньому плані була зображена новорічна ялинка та подарунки.

Наша мама – 3 дітей та 4 онуки. Хто її особисто не знає, навіть, уявити не зможе, що це за людина. Вона – це жінка-свято, локомотив, зайчик-дюрасел, магніт для прекрасних людей. Вона – це любов, а сім'я – це святе. Проводьте завжди з рідними разом час, коли є змога. Не скупіться на емоції, обійми, любов та телефонні дзвінки,

– зазначила артистка.

Де живе Аліна Гросу

Знаменитість переїхала до Сполучених Штатів, де вступила до престижної Голлівудської школи акторської майстерності.

В Америці дівчина вже встигла працевлаштуватися. Хоча вона вирішила тримати в таємниці свій вид зайнятості, втім поділилася, що її дохід достатній, щоб підтримувати комфортний спосіб життя в Америці та займатися благодійністю.