"Єдина та хоробра": як Тіна Кароль, MELOVIN і Софія Ротару привітали Аллу Пугачову з ювілеєм
15 квітня відсвяткувала ювілей відома російська артистка Алла Пугачова, яка засуджує злочинні дії країни-окупанта. Співачці виповнилося 75 років і з цієї нагоди її привітали українські зірки.
Так, до вітань долучилися артисти Тіна Кароль, MELOVIN та Софія Ротару. Вони на своїх сторінках опублікували побажання російській співачці.
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Як привітала Пугачову Тіна Кароль
Артистка опублікувала архівне відео, на якому сидить біля Алли та обіцяє "ніколи її не підвести". До того ж Тіна поділилася відеовиконанням Пугачової української народної "Пісні про рушник" Андрія Малишка. Ба більше, Кароль підписала ролик відомою цитатою російської артистки.
Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди ненавиділа. Якби я їм подобалася, це означало б, що співала і жила даремно. Причина ясна. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, а стали рабами,
– зацитувала українська артистка.
Однак, пізніше Тіна видалила всі привітання. Більше Кароль ніяк не коментувала цю ситуацію.
Як MELOVIN привітав Пугачову
Молодий артист також доєднався до привітань. Він на чорному фоні намалював два серця – жовте та блакитне. І водночас лаконічно підписав, назвавши Аллу "єдиною та хороброю". На відміну від Кароль, MELOVIN свої привітання не видаляв.
MELOVIN привітав Пугачову / Скриншот з інстаграм-сторіс співака
Як привітала Пугачову Софія Ротару
Співачка опублікувала архівне фото Алли. На світлині російська артистка зображена у молодості: у білій кофтинці, з гарним густим волоссям та макіяжем.
Також Ротару прикріпила смайлик сердечка до кадру.
Софія Ротару привітала Пугачову з ювілеєм / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Від прихильниці Путіна до опозиціонерки
- На початку 2000-х років Пугачова відкрито підтримувала Путіна й навіть знімалася в агітаційному ролику його партії.
- Згодом артистка стала опозиціонеркою, однак це не завадило їй залишатися однією з найпопулярніших виконавиць російської естради.
- Лише на початку повномасштабної війни Росії проти України Пугачова разом з Максимом Галкіним і дітьми виїхала до Ізраїлю та заявила, що засуджує дії російської армії. Водночас чоловік висловлювався куди активніше, ніж його кохана.
- Однак, коли шоумена визнали "іноагентом", Алла Пугачова й сама попросилась додати її у цей список, отримавши у відповідь гнівні коментарі від росіян-путіністів.
- Наприкінці березня цього року Віталій Бородін, голова Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією в Росії, повідомив про початок процедури визнання артистки "іноземним агентом". За словами чоловіка, він особисто звернувся до Генеральної прокуратури з проханням надати цей статус Пугачовій.
- Важливо зазначити, що Алла Пугачова та інші так звані "хороші росіяни" нічого конкретного для перемоги України у війні не зробили. Їхня антивоєнна позиція може бути не стільки реальною, як пристосуванською. Максимум їхніх старань – коментарі під дописами українців і висміювання путіністів.