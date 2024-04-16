"Єдина та хоробра": як Тіна Кароль, MELOVIN і Софія Ротару привітали Аллу Пугачову з ювілеєм

15 квітня відсвяткувала ювілей відома російська артистка Алла Пугачова, яка засуджує злочинні дії країни-окупанта. Співачці виповнилося 75 років і з цієї нагоди її привітали українські зірки.

Так, до вітань долучилися артисти Тіна Кароль, MELOVIN та Софія Ротару. Вони на своїх сторінках опублікували побажання російській співачці.

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Як привітала Пугачову Тіна Кароль

Артистка опублікувала архівне відео, на якому сидить біля Алли та обіцяє "ніколи її не підвести". До того ж Тіна поділилася відеовиконанням Пугачової української народної "Пісні про рушник" Андрія Малишка. Ба більше, Кароль підписала ролик відомою цитатою російської артистки.

Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди ненавиділа. Якби я їм подобалася, це означало б, що співала і жила даремно. Причина ясна. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, а стали рабами,

– зацитувала українська артистка.

Однак, пізніше Тіна видалила всі привітання. Більше Кароль ніяк не коментувала цю ситуацію.

Як MELOVIN привітав Пугачову

Молодий артист також доєднався до привітань. Він на чорному фоні намалював два серця – жовте та блакитне. І водночас лаконічно підписав, назвавши Аллу "єдиною та хороброю". На відміну від Кароль, MELOVIN свої привітання не видаляв.



MELOVIN привітав Пугачову / Скриншот з інстаграм-сторіс співака

Як привітала Пугачову Софія Ротару

Співачка опублікувала архівне фото Алли. На світлині російська артистка зображена у молодості: у білій кофтинці, з гарним густим волоссям та макіяжем.

Також Ротару прикріпила смайлик сердечка до кадру.



Софія Ротару привітала Пугачову з ювілеєм / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

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