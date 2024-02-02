На фінал Національного відбору завітають зіркові гості – це артисти, які представляли Україну на Євробаченні у різні роки. Одразу 8 особливих номерів чекає глядачів у суботу, 3 лютого.
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Які зіркові гості завітають на Нацвідбір
"Цьогоріч для нас було надважливо у межах фіналу національного відбору передати весь масштаб Євробачення. Саме тому вперше в історії нацвідбору на глядачів чекає аж вісім інтервал-актів. Ми дуже старались зібрати усіх найяскравіших зірок цього конкурсу", – розповів Володимир Завадюк.
- Відкриватиме Нацвідбір Руслана з переможною піснею "Дикі танці", з якою вона представила Україну у 2004 році.
- TVORCHI презентують оркестрову версію пісні Heart of Steel у супроводі NAONI Orchestra.
- Kalush Orchestra виступлять з оновленою версією пісні Stefania у компанії фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина".
- Переможниця Євробачення-2016 Джамала презентує зворушливу пісню "Мій брате".
- Вєрка Сердючка заспіває про країну-госпорадку Євробачення-2024 у хіті Swedish Lullaby.
- Тіна Кароль виступить з новою піснею "Троянди".
- Світлана Тарабарова заспіває разом з представницею України на Дитячому Євробаченні Анастасією Димид.
- Дмитро Шуров (Pianoбой) вийде на сцену з усіма фіналістами, щоб представити номер-присвяту відомому митцю.
Зіркові гості на Нацвідборі / Фото з інстаграму конкурсу
Головне про Нацвідбір на Євробачення-2024
- Фінал відбору на музичний конкурс відбудеться у суботу, 3 лютого, о 18:00. Спостерігати за Нацвідбором можна буде на усіх платформах Суспільного.
- 11 учасників презентують свої пісні у такому порядку: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, Alyona Alyona & Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY, NAHABA.
- Ведучими шоу стануть шоумен Тімур Мірошниченко, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та стендап-комік Василь Байдак. Оцінюватимуть виступи фіналістів Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.