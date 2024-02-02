На фінал Національного відбору завітають зіркові гості – це артисти, які представляли Україну на Євробаченні у різні роки. Одразу 8 особливих номерів чекає глядачів у суботу, 3 лютого.

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Які зіркові гості завітають на Нацвідбір

"Цьогоріч для нас було надважливо у межах фіналу національного відбору передати весь масштаб Євробачення. Саме тому вперше в історії нацвідбору на глядачів чекає аж вісім інтервал-актів. Ми дуже старались зібрати усіх найяскравіших зірок цього конкурсу", – розповів Володимир Завадюк.

Відкриватиме Нацвідбір Руслана з переможною піснею "Дикі танці", з якою вона представила Україну у 2004 році.

з переможною піснею "Дикі танці", з якою вона представила Україну у 2004 році. TVORCHI презентують оркестрову версію пісні Heart of Steel у супроводі NAONI Orchestra.

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Зіркові гості на Нацвідборі / Фото з інстаграму конкурсу

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