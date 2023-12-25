Український телеведучий випустив зворушливе відео-віншування, де висловив теплі побажання землякам. Шанувальники наголосили, що привітання їх розчулило до сліз.
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Віншування Тімура Мірошниченка
З нагоди Різдва український телеведучий опублікував затишне відео, де постав у шапці, шарфі та кожусі. У ролику він щемливо привітав українців з Різдвом.
Христос народився. Це вам відео для ваших вайбер-привітань,
– з гумором написав під відео ведучий.
Текст віншування
Коляда дзвіночком, хоч війна вирує.
Б'ється Україна, але колядує.
Всі ми зачекались перемоги днини,
Щоби повернулись рідні із чужини.
Тож хай Різдво з тим завітає, чого серце забажає
Хай несе у кожну хату щастя, радості багато
Хай смачна кутя вам вдасться
Хай в сім'ї панує щастя,
Щоб весела коляда в хату радість принесла
Христос Рождається.
Реакція мережі
У коментарях під відео користувачі написали багато приємних слів ведучому. Вони підкреслили, що це віншування пробирає до мурах.
- "Дуже якісно і душевно";
- "Просто сльози";
- "Дуже красиво";
- "До сліз. Зі святом";
- "Дуже красиво. І до мурах".