Український телеведучий випустив зворушливе відео-віншування, де висловив теплі побажання землякам. Шанувальники наголосили, що привітання їх розчулило до сліз.

Цікаво Диво починається з нас, – різдвяний бліц з Олею Цибульською про традиції, зміни і плани на 2024

Віншування Тімура Мірошниченка

З нагоди Різдва український телеведучий опублікував затишне відео, де постав у шапці, шарфі та кожусі. У ролику він щемливо привітав українців з Різдвом.

Христос народився. Це вам відео для ваших вайбер-привітань,

– з гумором написав під відео ведучий.

Текст віншування

Коляда дзвіночком, хоч війна вирує.

Б'ється Україна, але колядує.

Всі ми зачекались перемоги днини,

Щоби повернулись рідні із чужини.

Тож хай Різдво з тим завітає, чого серце забажає

Хай несе у кожну хату щастя, радості багато

Хай смачна кутя вам вдасться

Хай в сім'ї панує щастя,

Щоб весела коляда в хату радість принесла

Христос Рождається.

Реакція мережі

У коментарях під відео користувачі написали багато приємних слів ведучому. Вони підкреслили, що це віншування пробирає до мурах.