Телеведучий Тімур Мірошниченко розповів деталі всиновлення другої дитини. Він сподівається, що сім'ї вдасться завершити процес у 2024 році.

До слова У це ніхто не повірить, – Інна Мірошниченко зізналась, якою була її перша думка про Тімура

Коли Мірошниченки всиновлять дитину

Через відповідні правила, хоч Тімур та Інна вже проходили курси всиновлювачів, їм потрібно зробити це ще раз.

Вже декілька місяців у черзі на курси усиновлювачів (і так, це наше шикарне законодавство змушує нас протягом року вдруге їх проходити). Але ми впевнені, що 2024 року це обов'язково станеться і нас буде вже шестеро!

– поділився Тімур Мірошниченко.



Тімур Мірошниченко про всиновлення / Фото з інстаграм-сторіз

Подружжя хоче цього разу всиновити дівчинку. Особливо про сестричку мріє старша донька Мія.

"Мія прям вимагає. Бо каже, що несправедливо: Марко спить з Марселем у кімнаті, я з Інною, а вона – одна. І говорить про сестричку так, ніби вона вже є, але просто поки що не вдома", – додав шоумен.



Тімур Мірошниченко про всиновлення / Фото з інстаграм-сторіз

Всиновленням вдруге займається Інна Мірошниченко

Через кілька місяців після всиновлення Марселя Інна Мірошниченко вдруге подала документи у службу в справах дітей та сім'ї.

Цього разу лише зіркова дружина буде займатися всиновленням. Все тому, що вона може зробити це самостійно, а Тімуру не потрібно буде постійно залишати роботу, щоб пройти курси. Після завершення процесу відбудеться "внутрішньосімейне усиновлення", коли й Тімур стане батьком названої дитини.

"Чому так швидко? Бо відчуваю, що є місце в серці й у квартирі. А дітей, які чекають на сім'ю, все ще десятки тисяч", – пояснила Інна.