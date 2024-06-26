Тімур Мірошниченко розповів про всиновлення другої дитини: на якому воно етапі

Тімур та Інна Мірошниченки готуються до всиновлення другої дитини. Телеведучий розповів, як просувається процедура і на якому вони етапі.

Днями Інна Мірошниченко опублікувала загадковий допис про те, що скоро сім'я очікує на поповнення. Її чоловік пояснив допис.

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Тімур Мірошниченко нагадав, він та його дружина одразу хотіли всиновити двох дітей, однак не отримали дозволу. Тепер вони готуються всиновити другу дитину – і подружжя перебуває на останньому етапі.

Коли ми ще вперше займалися усиновленням, подавали всі документи, ходили на курси, то ще тоді декларували бажання усиновити одразу двох дітей. Але тоді тренери нам цього не дозволили, дозволили лише одну дитину. Тому нам довелося йти на друге коло, і ця процедура триває вже понад пів року. І зараз ми справді на фінішній прямій,

– розповів шоумен.

Мірошниченки всиновлюють другу дитину: що відомо

Через недовгий період після всиновлення Марселя Інна Мірошниченко подала документи на всиновлення другої дитини. Вона вже закінчила необхідні курси та отримала статус усиновлювача.

Тренери поставили доволі суворі обмеження: Інна Мірошниченко може всиновити дівчинку віком 8 – 10 років без соціальної історії. Цікаво, що зазвичай усиновлювані діти мають бути молодшими за наявних дітей у сім'ї, але в цьому випадку було зроблено винятки на прохання зіркової дружини, яка хотіла взяти в сім'ю старшу дівчинку.

Таку дитину доволі складно знайти через такі вузькі рамки. Однак Тімур Мірошниченко сподівається, що протягом літа вони зможуть остаточно закрити це питання.