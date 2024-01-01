Тімур Мірошниченко розповів, що найважчими перші півтора місяця, коли Марсель ще адаптовувався до нової родини. Це був складний період, коли обійми робили навіть гірше.

До слова Наталія Могилевська вперше стала мамою: зворушливе фото

Тімур Мірошниченко про перше слово і розвиток сина

Зараз же Марсель став звичайною маленькою дитиною, як поділився Мірошниченко. Він вже адаптувався та приймає найближчих людей.

Найкращий лікар – це любов і турбота батьків. Якщо перші тижні він нікого до себе не підпускав, то зараз він – надзвичайно тактильна дитина. Марсель іде обійматись не тільки з мамою, татом, братом і сестрою, але й людьми, яких він часто бачить – бабусі, дідусі,

– розповів Тімур Мірошниченко.

Марсель швидко розвивається та має свої перші досягнення. Очевидно, що з часом все налагодиться.

"Шлях ще попереду непростий, довгий і тривалий. Досягнення відбуваються практично щодня. Коли ми його забрали, він взагалі не усміхався, дивився вниз, нічого не жував, нічого не говорив. Сьогодні це вже нормальна маленька дитина, яка вміє жувати, яка сміється і яка бешкетує", – додав ведучий.

Тімур Мірошниченко зізнався, що зараз названий син говорить лише одне слово – "мама". Також він повторює звуки тваринок, що викликає захват у всіх.

Багато пропущених моментів у розвитку ми зараз пропрацьовуємо, і вони потроху дають свої результати. Він говорить поки що єдине слово "мама". З останнього — Марсель нарешті повторює звуки тваринок. Це звично для дітей, які все життя прожили в родині, а у нас це досягнення,

– підкреслив шоумен.



Тімур Мірошниченко з сім'єю / Фото з інстаграму зіркової сім'ї

Плани Мірошниченків на наступний рік

Окрім всиновлення другої дитини, Тімур та Інна Мірошниченко очікують на планові операції у Марселя. Пізніше буде відомо, чи потрібні ще якісь втручання.

"На 2024 рік заплановано щонайменше дві операції. Чи будуть потрібні втручання надалі – не відомо, оскільки багато чого залежить від результатів майбутніх операцій. Має пройти кілька місяців, пів року, рік, поки ми побачимо динаміку. Тому поки що маємо планові, а інше – залежить від відновлення", – зауважив Тімур Мірошниченко.

Нагадаємо, що у Марселя є певні проблеми зі здоров'ям. Після народження лікарі поставили йому діагноз – гастрошизис. Це відсутність черевної стінки. Через це у малюка немає м'язів живота, але все ще можна виправити.