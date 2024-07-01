Це тільки початок, – Інна Мірошниченко зізналася про труднощі з названою донькою

Подружжя Мірошниченків нещодавно вдочерило 8-річну дівчинку, на ім'я Ангеліна. Дружина Тімура, Інна, розповіла, що названа донька поки звикає до правил у родині, з чим виникають складнощі.

Водночас жінка показала першу зустріч з Ангеліною. Як виявилося, дівчинку забрали із закладу, який евакуювали на узбережжя Балтійського моря в лютому 2022 року,

Цікаво "Перший місяць Адамчика": Іванна Онуфрійчук зворушила новими фото маленького сина

Інна Мірошниченко поділилася, що наразі їй важко владнати певні питання, які стосуються доньки. Ангеліна все ще адаптується до нового життя та пізнає світ.

Може здатися, що для дитини це щасливий кінець, де "і жили вони довго і щасливо". Але насправді це тільки початок. І дається він важко. Ангеліна 8. Все її життя пройшло в стінах закладу, вона не знає, що існує якесь інше життя,

– зізналася дружина Тімура.



Інна Мірошниченко про доньку Ангеліну / Скриншот з інстаграм-сторіс

За словами жінки, вона хотіла бути привітною мамою, яка є другом. Однак, реальність трохи інша. Інна має обмежувати використання телефону дитині, робити їй зауваження, коли чує ненормативну лексику, та забороняти дивитися в такому юному віці тікток.

"Для восьмирічки ти далеко не мрія", – підкреслила Мірошниченко.

Також, виявляється, дівчинка дуже погано їсть, ймовірно, через стрес. На пропозиції Інни щось приготувати, донька одразу починає плакати.

Я намагаюся готувати чи замовляти те, що, як мені казали, Ангеліна любить. Але все одно вдома ти не відтвориш смак їдальні,

– поділилася Інна.



Інна Мірошниченко про харчування доньки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про названу доньку Мірошниченків