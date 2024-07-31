Український тіктокер випав з вікна у Празі

24-річний тіктокер з України виконував небезпечний челендж у прямому ефірі. Він випав з вікна в одному з празьких районів.

24-річний українець на ім'я Ростислав та ще двоє тіктокерів проводили стрім у соцмережі. Ростислав вирішив виконати небезпечний челендж та повиснути на вікні будинку. Інцидент трапився у понеділок, 29 липня, у житловому районі Праги.

До слова Через сміття в лісі: Софія Стужук втрапила у новий скандал у Латвії

На відео, що потрапило в мережу, видно, як Ростислав відкриває вікно та вилізає з нього. Інші просили його зупинитися, однак юнак не зважав. Він перекинув ноги за вікно і тримався за підвіконня руками, однак одна його рука вислизнула. Тіктокер випав з четвертого поверху будинку.

Інцидент потрапив на відео (Увага! Присутня ненормативна лексика, 18+):

Поліція у коментарі місцевому ЗМІ повідомила, що хлопець вживав алкоголь перед інцидентом. Тіктокери грали у своєрідну гру та отримували одне від одного завдання-виклики.

Українець зазнав серйозних ушкоджень: у нього численні переломи. Його доставили в один із травмпунктів Праги.

Поліціянти наголосили на небезпеці таких завдань у соцмережах та закликали інших підходити до подібних ігор зі здоровим глуздом.