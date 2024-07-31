24-летний украинец по имени Ростислав и еще двое тиктокеров проводили стрим в соцсети. Ростислав решил выполнить опасный челлендж и повиснуть на окне дома. Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в жилом районе Праги.

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На видео, попавшем в сеть, видно, как Ростислав открывает окно и вылезает из него. Другие просили его остановиться, однако юноша не обращал внимания. Он перекинул ноги за окно и держался за подоконник руками, однако одна его рука выскользнула. Тиктокер выпал с четвертого этажа дома.

Инцидент попал на видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика, 18+):

Полиция в комментарии местному СМИ сообщила, что парень употреблял алкоголь перед инцидентом. Тиктокеры играли в своеобразную игру и получали друг от друга задания-вызовы.

Украинец получил серьезные повреждения: у него многочисленные переломы. Его доставили в один из травмпунктов Праги.

Полицейские отметили опасность таких задач в соцсетях и призвали других подходить к подобным играм со здравым смыслом.