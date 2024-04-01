У тікток віруситься дебютний сингл внука Боба Марлі, під який відриваються всі покоління

У мережі нова зірка - онук легендарного Боба Марлі, співак Джошуа Омару YG Марлі. Його перший трек відразу залетів до чартів і став вірусним у тікток.

Тіктокери масово знімають рілси під трек "Praise Jah in the Moonlight". І роблять це юзери різної вікової категорії.

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Хтось жартома пригадує, як 45 років тому відривався під хіти Боба Марлі, а тепер танцює під музику його внука.

Хтось креативніше підійшов до зйомок, переодягнувся в стиль 60-х і віддався стихії реггі.

А інші просто знімають відео лайфстайлу, від яких подих перехоплює.

Що відомо про трек "Praise Jah in the Moonlight"

22-річний YG Marley випустив свій перший сингл "Praise Jah in the Moonlight" три місяці тому. Хлопець продовжив культуру реггі, яку свого часу вивів на вершину успіху його дід Боб Марлі.

У мережі в коментарях цитують пророчі слова Боба, що в кожному наступному поколінні слухачі бачитимуть його. Що, власне, і сталося.

У самому синглі Джошуа заміксував вокал своєї матері Лорін Гілл й семпли пісні його діда Боба Марлі "Crisis" 1978 року, яку він виконував з групою Wailers.

Трек "Praise Jah in the Moonlight" відразу потрапив до міжнародних чартів, досягнувши першої двадцятки в чарті Billboard Global 200. У США пісня дебютувала на 74 місці в чарті Billboard Hot 100, ставши першим треком у стилі реггі, що потрапив до чарту з часів творчості Боба Марлі.

YG Marley – "Praise Jah in the Moonlight" – слухати онлайн трек: