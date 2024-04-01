Тиктокеры массово снимают рилсы под трек "Praise Jah in the Moonlight". И делают это юзеры разной возрастной категории.

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Кто-то в шутку вспоминает, как 45 лет назад отрывался под хиты Боба Марли, а теперь танцует под музыку его внука.

Кто-то креативнее подошел к съемкам, переоделся в стиль 60-х и отдался стихии регги.

А другие просто снимают видео лайфстайла, от которых перехватывает дыхание.

Что известно о треке "Praise Jah in the Moonlight"

22-летний YG Marley выпустил свой первый сингл "Praise Jah in the Moonlight" три месяца назад. Парень продолжил культуру регги, которую в свое время вывел на вершину успеха его дед Боб Марли.

В сети в комментариях цитируют пророческие слова Боба, что в каждом следующем поколении слушатели будут видеть его. Что, собственно, и произошло.

В самом сингле Джошуа замиксовал вокал своей матери Лорин Гилл и сэмплы песни его деда Боба Марли "Crisis" 1978 года, которую он исполнял с группой Wailers.

Трек "Praise Jah in the Moonlight" сразу попал в международные чарты, достигнув первой двадцатки в чарте Billboard Global 200. В США песня дебютировала на 74 месте в чарте Billboard Hot 100, став первым треком в стиле регги, попавшим в чарт со времен творчества Боба Марли.

YG Marley – "Praise Jah in the Moonlight" – слушать онлайн трек: