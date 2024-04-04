Тейлор Свіфт увійшла до списку найбагатших людей світу: як їй вдалося стати мільярдеркою

4 квітня 2024, 10:51
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Джерело:

Forbes

Американська співачка Тейлор Свіфт була однією з найуспішніших людей минулого року. Це проявилося і на її статках зокрема.

Авторитетний американський діловий журнал Forbes днями виклав рейтинг найбагатших людей планети. Серед них і зірки – кінорежисери, актори, співаки та артисти.

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Тейлор Свіфт стала мільярдеркою у 34

Співачка Тейлор Свіфт увійшла до офіційного списку найбагатших людей у світі. Феномен артистки у тому, що всі її статки здобуті лише завдяки музичній кар'єрі.

Тейлор Свіфт посіла 2545 місце у списку мільярдерів. Та 14 місце у рейтингу найбагатших знаменитостей. Загалом її статки складають 1,1 мільярда доларів.

Статус мільярдерки вона отримала у жовтні 2023 року, коли отримала дохід від масштабного концертного туру Eras Tour. Прибуток від її гастролей склав 190 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що у 2023 році журнал Time визнав Тейлор Свіфт "Людиною року", а також стала найбільш прослуховуваною артисткою на Spotify.

Список найбагатших знаменитостей

  • Джордж Лукас – 5,5 мільярдів доларів
  • Стівен Спілберг – 4,8 мільярда доларів
  • Майкл Джордан – 3,2 мільярда доларів
  • Опра Вінфрі – 2,8 мільярда доларів
  • Jay-Z – 2,5 мільярда доларів
  • Кім Кардашян – 1,7 мільярда доларів
  • Пітер Джексон – 1,5 мільярда доларів
  • Тайлер Перрі – 1,4 мільярда доларів
  • Ріанна – 1,4 мільярда доларів
  • Тайгер Вудс – 1,3 мільярда доларів
  • Леброн Джеймс – 1,2 мільярда доларів
  • Меджик Джонсон – 1,2 мільярда доларів
  • Дік Вульф – 1,2 мільярда доларів
  • Тейлор Свіфт – 1,1 мільярда доларів.

Автор: Марія Касій