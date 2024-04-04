Тейлор Свіфт увійшла до списку найбагатших людей світу: як їй вдалося стати мільярдеркою
Джерело:Forbes
Американська співачка Тейлор Свіфт була однією з найуспішніших людей минулого року. Це проявилося і на її статках зокрема.
Авторитетний американський діловий журнал Forbes днями виклав рейтинг найбагатших людей планети. Серед них і зірки – кінорежисери, актори, співаки та артисти.
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Тейлор Свіфт стала мільярдеркою у 34
Співачка Тейлор Свіфт увійшла до офіційного списку найбагатших людей у світі. Феномен артистки у тому, що всі її статки здобуті лише завдяки музичній кар'єрі.
Тейлор Свіфт посіла 2545 місце у списку мільярдерів. Та 14 місце у рейтингу найбагатших знаменитостей. Загалом її статки складають 1,1 мільярда доларів.
Статус мільярдерки вона отримала у жовтні 2023 року, коли отримала дохід від масштабного концертного туру Eras Tour. Прибуток від її гастролей склав 190 мільйонів доларів.Нагадаємо, що у 2023 році журнал Time визнав Тейлор Свіфт "Людиною року", а також стала найбільш прослуховуваною артисткою на Spotify.
Список найбагатших знаменитостей
- Джордж Лукас – 5,5 мільярдів доларів
- Стівен Спілберг – 4,8 мільярда доларів
- Майкл Джордан – 3,2 мільярда доларів
- Опра Вінфрі – 2,8 мільярда доларів
- Jay-Z – 2,5 мільярда доларів
- Кім Кардашян – 1,7 мільярда доларів
- Пітер Джексон – 1,5 мільярда доларів
- Тайлер Перрі – 1,4 мільярда доларів
- Ріанна – 1,4 мільярда доларів
- Тайгер Вудс – 1,3 мільярда доларів
- Леброн Джеймс – 1,2 мільярда доларів
- Меджик Джонсон – 1,2 мільярда доларів
- Дік Вульф – 1,2 мільярда доларів
- Тейлор Свіфт – 1,1 мільярда доларів.