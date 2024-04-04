Авторитетный американский деловой журнал Forbes на днях выложил рейтинг самых богатых людей планеты. Среди них и звезды – кинорежиссеры, актеры, певцы и артисты.
Интересно Forbes назвал самых богатых звезд: какое состояние имеет самый богатый кинорежиссер в 2024 году
Тейлор Свифт стала миллиардершей в 34 года
Певица Тейлор Свифт вошла в официальный список самых богатых людей в мире. Феномен артистки в том, что все ее состояние получено только благодаря музыкальной карьере.
Тейлор Свифт заняла 2545 место в списке миллиардеров. И 14 место в рейтинге самых богатых знаменитостей. В целом ее состояние составляет 1,1 миллиарда долларов.
Статус миллиардера она получила в октябре 2023 года, когда получила доход от масштабного концертного тура Eras Tour. Прибыль от ее гастролей составила 190 миллионов долларов.
Список самых богатых знаменитостей
- Джордж Лукас – 5,5 миллиарда долларов
- Стивен Спилберг – 4,8 миллиарда долларов
- Майкл Джордан – 3,2 миллиарда долларов
- Опра Уинфри – 2,8 миллиарда долларов
- Jay-Z – 2,5 миллиарда долларов
- Ким Кардашян – 1,7 миллиарда долларов
- Питер Джексон – 1,5 миллиарда долларов
- Тайлер Перри – 1,4 миллиарда долларов
- Рианна – 1,4 миллиарда долларов
- Тайгер Вудс – 1,3 миллиарда долларов
- Леброн Джеймс – 1,2 миллиарда долларов
- Мэджик Джонсон – 1,2 миллиарда долларов
- Дик Вульф – 1,2 миллиарда долларов
- Тейлор Свифт – 1,1 миллиарда долларов.