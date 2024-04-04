Авторитетный американский деловой журнал Forbes на днях выложил рейтинг самых богатых людей планеты. Среди них и звезды – кинорежиссеры, актеры, певцы и артисты.

Интересно Forbes назвал самых богатых звезд: какое состояние имеет самый богатый кинорежиссер в 2024 году

Тейлор Свифт стала миллиардершей в 34 года

Певица Тейлор Свифт вошла в официальный список самых богатых людей в мире. Феномен артистки в том, что все ее состояние получено только благодаря музыкальной карьере.

Тейлор Свифт заняла 2545 место в списке миллиардеров. И 14 место в рейтинге самых богатых знаменитостей. В целом ее состояние составляет 1,1 миллиарда долларов.

Статус миллиардера она получила в октябре 2023 года, когда получила доход от масштабного концертного тура Eras Tour. Прибыль от ее гастролей составила 190 миллионов долларов.

Напомним, что, что в 2023 году журнал Time признал Тейлор Свифт "Человеком года", а также стала самой прослушиваемой артисткой на Spotify.

Список самых богатых знаменитостей