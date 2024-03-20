Вони хочуть нас вбити, – блогерка Пренткович вперше прокоментувала скандальний переїзд сім'ї

Тетяна Пренткович висловилася про заяву коханого Андрія Гонковського щодо переїзду їхньої сім'ї. Вона підкреслила, що таке рішення прийняла з чоловіком через погрози від незнайомих людей.

Дехто навіть говорив, що хоче вбити родину інфлюенсерів. Через це Гонковський звертався до поліції, але ті не змогли ніяк допомогти подружжю, тож пара вирішила, що потрібно самостійно убезпечити дітей. Переїзд, на їхню думку, правильне рішення.

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Блогерка поспілкувалася з журналісткою та заявила, що не бажає розголошувати детальну інформацію через побоювання за безпеку своєї родини. Водночас зауважила, що ніхто не говорив, що її родина зараз проживає за кордоном.

Вони хочуть нас вбити. Кажуть, щоб ми розбились на літаку. Я вам зараз маю сказати в якій ми країні чи якому місті України? До речі, ми не говорили нічого про за кордон,

– сказала інфлюенсерка.

Важливо зауважити, що прикордонна служба повідомила ЗМІ, що Андрій Гонковський на BMW перетинав українсько-польський кордон 8 січня 2024 року о 10:17 в пункті пропуску "Краківець". Зазначається, що з того часу він в Україну не повертався.

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