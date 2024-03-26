Страшна трагедія, – зрадниця Асті цинічно задонатила мільйон постраждалим теракту в "Крокусі"
Джерело:Анна Асті
Співачка Анна Асті, яка зрадила Україну, окрім мовчання про війну відзначилася допомогою росіянам. З'ясувалося, що Z-патріотка пожертвувала гроші постраждалим від теракту в "Крокусі".
Що цікаво, відправила вона немаленьку суму грошей. Зрадниця зазначила, що важливо підтримувати тих, кого торкнулася "страшна трагедія". Вочевидь криваву війну в рідній країні вона не вважає трагедією.
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Як Анна Асті допомогла росіянам
Запроданка через свій фонд "Фенікс" пожертвувала російському Червоному Хресту 1 мільйон рублів (що еквівалентно понад 10 000 доларів). Ці кошти будуть спрямовані на підтримку сімей, які постраждали від нещодавнього теракту в торговому центрі "Крокус Сіті Хол" у Москві.
Відбулася страшна трагедія, і ми розуміємо, як важливо надати підтримку тим, кого торкнулося… Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. А добрі справи починаються із нас самих,
– зазначила Z-патріотка.
Анна Асті пожертвувала гроші росіянам, які постраждали від теракту в "Крокусі" / Фото з телеграм-каналу співачки
Що відомо про теракт в "Коркусі"
- Трагічний інцидент стався ввечері 22 березня 2024 року у Підмосков'ї під час концерту російського гурту "Пікнік".
- Невідомі, озброєні автоматами, вчинили стрілянину в концертному залі та підпалили будівлю.
- Точна кількість відвідувачів виступу бенду залишається невідомою, проте організатори події заявили, що всі квитки на захід були повністю розпродані. Водночас згідно з офіційним сайтом торгового центру, концертний зал може вмістити до 6 200 осіб.
- Так, внаслідок теракту загинуло понад 139 людей. Крім того, є сотні постраждалих.
- Наразі підозрюють 8 чоловіків у скоєнні теракту. Серед обвинувачених – Алішер Касімов, Далерджон Мірзоєв, Саїдакрамі Рачабалізод, Фариддун Шамсутдін, Мухаммад Файзов, а також сім'я, що складається з двох братів та їхнього батька – Ісломов Амінчон Ісроїлович, Ісломов Діловар Ісроїлович та Ісломов Ісроїл Ібрагімович.