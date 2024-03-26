Співачка Анна Асті, яка зрадила Україну, окрім мовчання про війну відзначилася допомогою росіянам. З'ясувалося, що Z-патріотка пожертвувала гроші постраждалим від теракту в "Крокусі".

Що цікаво, відправила вона немаленьку суму грошей. Зрадниця зазначила, що важливо підтримувати тих, кого торкнулася "страшна трагедія". Вочевидь криваву війну в рідній країні вона не вважає трагедією.

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Як Анна Асті допомогла росіянам

Запроданка через свій фонд "Фенікс" пожертвувала російському Червоному Хресту 1 мільйон рублів (що еквівалентно понад 10 000 доларів). Ці кошти будуть спрямовані на підтримку сімей, які постраждали від нещодавнього теракту в торговому центрі "Крокус Сіті Хол" у Москві.

Відбулася страшна трагедія, і ми розуміємо, як важливо надати підтримку тим, кого торкнулося… Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. А добрі справи починаються із нас самих,

– зазначила Z-патріотка.



Анна Асті пожертвувала гроші росіянам, які постраждали від теракту в "Крокусі" / Фото з телеграм-каналу співачки

Що відомо про теракт в "Коркусі"