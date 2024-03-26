Певица Анна Асти, которая предала Украину, кроме молчания о войне отличилась помощью россиянам. Выяснилось, что Z-патриотка пожертвовала деньги пострадавшим от теракта в "Крокусе".

Что интересно, отправила она немаленькую сумму денег. Предательница отметила, что важно поддерживать тех, кого коснулась "страшная трагедия". Очевидно кровавую войну в родной стране она не считает трагедией.

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Как Анна Асти помогла россиянам

Предательница через свой фонд "Феникс" пожертвовала российскому Красному Кресту 1 миллион рублей (что эквивалентно более 10 000 долларов). Эти средства будут направлены на поддержку семей, пострадавших от недавнего теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Москве.

Произошла страшная трагедия, и мы понимаем, как важно оказать поддержку тем, кого коснулось ... Помните, что добро всегда побеждает зло. А добрые дела начинаются с нас самих,

– отметила Z-патриотка.



Анна Асти пожертвовала деньги россиянам, которые пострадали от теракта в "Крокусе" / Фото из телеграмм-канала певицы

Что известно о теракте в "Коркусе"