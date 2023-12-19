Юлія Паєвська, більш відома під позивним "Тайра", протягом восьми років рятувала українських військових на фронті. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, вона допомагала цивільним. У березні 2022 року жінка потрапила в російський полон. У червні Юлію вдалося звільнити.

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"Тайра" взяла участь в арт-проєкті та постала в цікавому образі

Українська художниця Марія Озірна зараз проводить власний мистецький проєкт Armored. З її світлин у соцмережах стало зрозуміло, що до проєкту долучилась Юлія Паєвська з позивним Тайра. Вона постала в арт-проєкті у вигляді лицарки.

Користувачі у мережі були вражені таким перевтіленням парамедикині. Вона мала дуже ефектний вигляд.

"Найестетичніший, найкрасивіший проєкт, який тільки є з нашими неймовірними жінками".

"Ця серія просто нереальна".

"Яка ж неймовірно сильна жінка, і який прекрасний спосіб це показати на фото".

"Вау! Дуже круто! Сильно, вражаюче, перехоплює подих".

"Аж сльози на очах, настільки це потужно та гарно водночас".

У проєкті також взяли участь керівниця медичної служби Ульф Аліна Михайлова та дружина командира бригади спеціального призначення Азов Катерина Прокопенко. Вони теж були одягнені саме як лицарки.

Про "Тайру"