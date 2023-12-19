Юлія Паєвська, більш відома під позивним "Тайра", протягом восьми років рятувала українських військових на фронті. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, вона допомагала цивільним. У березні 2022 року жінка потрапила в російський полон. У червні Юлію вдалося звільнити.
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"Тайра" взяла участь в арт-проєкті та постала в цікавому образі
Українська художниця Марія Озірна зараз проводить власний мистецький проєкт Armored. З її світлин у соцмережах стало зрозуміло, що до проєкту долучилась Юлія Паєвська з позивним Тайра. Вона постала в арт-проєкті у вигляді лицарки.
Користувачі у мережі були вражені таким перевтіленням парамедикині. Вона мала дуже ефектний вигляд.
- "Найестетичніший, найкрасивіший проєкт, який тільки є з нашими неймовірними жінками".
- "Ця серія просто нереальна".
- "Яка ж неймовірно сильна жінка, і який прекрасний спосіб це показати на фото".
- "Вау! Дуже круто! Сильно, вражаюче, перехоплює подих".
- "Аж сльози на очах, настільки це потужно та гарно водночас".
У проєкті також взяли участь керівниця медичної служби Ульф Аліна Михайлова та дружина командира бригади спеціального призначення Азов Катерина Прокопенко. Вони теж були одягнені саме як лицарки.
Про "Тайру"
- Відомо, що Юлія Паєвська є не лише волонтеркою, а й спортсменкою. Більше, ніж 20 років жінка присвятила айкідо. Зокрема, вона є керівницею федерації "Мутокукай Україна". У 2014 році Юлія надавала медичну допомогу на Майдані пораненим учасникам.
- Через певний час Паєвська створила та стала керівницею добровольчого медично-евакуаційного підрозділу "Ангели Тайри". Він розташовувася під Маріуполем. У 2014-2018 роках жінка була добровольцем-парамедиком.
- Пізніше служила в лавах ЗСУ на сході України та очолювала евакуаційне відділення 61-го мобільного шпиталю в Маріуполі.
- Коли почався великий наступ Росії в Україну, Паєвська вивозила цивільних з Маріуполя до Запоріжжя "зеленим коридором". Під час однієї поїздки окупанти забрали жінку в полон. У червні "Тайру" вдалося звільнити з російського полону.