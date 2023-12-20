Ще минулого року Брежнєва й TAYANNA переспівали відому пісню про вишиванку. Авторство належить двом українським митцям – поету Миколі Сому та композитору Оскару Сандлеру. Виконавиці зробили сучасне аранжування цієї композиції.

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TAYANNA відреагувала на хейт за пісню "Вишиванка" з Брежнєвою

Тетяна Решетняк (справжнє ім'я співачки) поділилась, звідки з'явилась ідея дуету з Вірою Брежнєвою. Виконавиця зізналась, що це була саме її ідея.

Є люди, які багато говорять, і є люди, які багато роблять. Моя ідея була заспівати разом. Я написала їй і кажу: "Я придумала проєкт, хочу українські пісні співати". А вона каже: "Класно! Давай!". І вона обрала цю пісню "Вишиванка,

– сказала вона.

TAYANNA також розповіла, що думає про критику у свій бік за несподіваний дует з Вірою. Вона сказала, що це ніяк на неї не вплинуло, бо вона завжди прислухається до свого серця.

Від хейту ніхто не застрахований. Слухати серце – ось моя позиція. Людина, яка пише негативний коментар, – це просто нещасна людина, і все. Тому що коли людина щаслива, вона не буде бажати комусь поганого. Її фокус уваги й акценти будуть на іншому, а не на негативі,

– зізналась артистка.

Інтерв'ю TAYANNA: дивіться відео онлайн

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