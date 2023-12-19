TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) розповіла про свого колишнього чоловіка Єгора Глєба, який працював саундпродюсером у Росії. Виявляється, що він покинув країну-терористку, а зараз живе в Дубаї.

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TAYANNA про спілкування сина з ексчоловіком

За словами співачки, зараз Єгор Глєб не підтримує спілкування зі своїм сином Даніелем. Востаннє вони бачилися взимку минулого року.

"У нього взагалі напливами прокидається любов до дитини. То він є, то його немає. Взимку, майже рік тому був такий наплив, бачилися з ним. Ми прилетіли в Дубай. Я хотіла, щоб Даніель із ним поспілкувався, побачився. І оскільки він пережив дуже великий стрес з початком повномасштабного вторгнення, я хотіла, щоб він душевно заспокоївся, побув з батьком трішки. Він побув. І ми поїхали назад", – пригадала TAYANNA.

Артистка зізналась, що зараз 11-річному хлопчику важлива увага батька, спільний час та відпочинок. Оскільки його тато не дає цього, TAYANNA намагається усіляко підтримати сина зі свого боку.

Мені здається, щоб бути батьком, треба дорости морально до цього. І це має бути вродженим. Коли в людини немає правильного прикладу із сім'ї, то потім важко,

– додала артистка.



TAYANNA з сином / Фото з інстаграму TAYANNA

Що відомо про стосунки TAYANNA з ексчоловіком