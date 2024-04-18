Прощавай, тату, – запроданка Ані Лорак відреагувала на смерть тата

Зрадниця Ані Лорак відреагувала на смерть батька, який помер 18 квітня у віці 77 років. Вона опублікувала спільне архівне фото з дитинства.

Мирослав Куєк жив в Україні, а його донька Ані Лорак зрадила Батьківщину та підтримала путінський режим. Наразі вона очікує на отримання громадянства країни-агресорки, а її батько останні роки життя провів у місті Кіцмань Чернівецької області.

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Як Ані Лорак відреагувала на смерть батька

Скандальна артистка підтвердила смерть батька, присвятивши йому інстаграм-допис російською мовою. Лорак поширила чорно-біле фото, на якому зовсім юною зображена разом з Мирославом Івановичем.

Прощавай, тату. Ти завжди в моєму серці,

– написала зрадниця під фото.



Ані Лорак з татом / Фото з інстаграму зрадниці

Лорак не зазначила, що її тато залишався в Україні, так само як і мільйони його земляків, потерпав від повномасштабної війни, яку розпочала Росія. А його донька в той час насолоджувалася життям, заробляла криваві рублі, якими фінансувала бомбардування мирних українських міст.

У коментарях під цим дописом дехто з підписників Лорак зазначає, що її батько не витримав зрадницької позиції доньки, адже сам завжди займав свідому позицію. Ба більше, раніше чоловік радів, що донька "не продалася москалям". Та, як виявилося, зарано радів.

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