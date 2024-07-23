Рано чи пізно всім прийдеться мобілізуватися, – комік Тарас Яремій про зірок у ЗСУ

Стендап-комік Тарас Яремій висловився про артистів та діячів культури, які йдуть до лав ЗСУ. Він пояснив, чому під час війни важливо продовжувати створювати та розвивати український контент.

Думки щодо публічних персон у ЗСУ є різними: хтось вважає, що вони мають подавати приклад аудиторії та брати до рук зброю, а хтось, що вони мають займатися своєю справою та розвивати культуру. Журналісти Show 24 запитали у гумориста Тараса Яремія, якої думки він.

Важливо Я доброволець, – екслідер "Корупції" Міша Крупін поповнить лави ЗСУ

На мою думку, Україні дуже потрібні люди, які б розвивали нашу культуру. Культура – це в загальному розумінні, але це не лише, наприклад, опера. Зараз культура – це також ютуб, тікток. Це теж нам треба розвивати, бо якщо у нас тут не буде цього контенту, то люди перейдуть на знайому їм російську мову, і будуть це дивитися,

– вважає стендап-комік.

Тарас Яремій також висловився про Андрія Лузана – гумориста й зірку "Левів на джипі", який доєднався до Сил Оборони.

"Андрій Лузан молодець. Думаю, що рано чи пізно прийдеться всім мобілізуватися", – сказав комік.

Нагадаємо, Андрій Лузан повідомив, що мобілізується. Він вирішив поповнити лави Сил Безпілотних Систем. Зовсім скоро у нього розпочнеться базова військова підготовка.