Майстерно все зробив, – комік Тарас Яремій сказав, чи помирився з MELOVIN після жартів про ЛГБТ
Близько року тому між артистом MELOVIN та українськими коміками відбувся конфлікт під час запису шоу "Біографія". Співак не зміг дочекатися кінця шоу через гомофобні жарти, які лунали в його бік.
Один з коміків, який був там присутній, Тарас Яремій вкотре висловився про скандал з виконавцем. Журналісти Show 24 розпитали гумориста, чи вдалося йому порозумітися з MELOVIN.
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За словами коміка, після випуску шоу він більше не спілкувався з артистом. Однак Тарас у жодному разі не засуджує співака за його демонстративний вихід з шоу. Яремій впевнений, що виконавець зробив все так, як йому було корисніше.
MELOVIN майстерно все зробив. Він молодець у своєму плані, я його не засуджую. Він зробив так, як треба, як корисніше йому. Набагато гірше було б, якби це шоу просто вийшло та набрало переглядів багато,
– зазначив Тарас.
Комік додав, що MELOVIN перебуває в шоубізнесі значно довше за нього та інших гумористів. Яремій запевнив, що через такі витівки артист підтримує свою популярність.
Він має нейронні зв'язки трошки інакші. Він розумів, що це хайп і йому треба це. І це йому дало дуже багато. А ми не знали, як це викрутити у свій бік, тому про нас теж говорили, але у більш негативному контексті,
– підкреслив чоловік.
Що відомо про скандал коміків з MELOVIN
- У червні 2023 року в Києві знімали імпровізаційно-просвітницьке шоу "Біографія". Одним з його гостей став MELOVIN, який перервав фільмування після почутого булінгу у свій бік від коміків.
- Згодом артист пояснив, що в нього немає табуйованих тем для жартів, але гумор переріс у знущання з представників ЛГБТ-спільноти, що він не збирається терпіти.
- Пізніше коміки перепросили перед всіма, кого це обурило, однак сам MELOVIN повірив у щирість гумористів.