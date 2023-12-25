Він розповів, коли почав донатити та поділився, чи продовжує робити це сьогодні. Також чоловік висловив свою думку про те, чи потрібно знаменитостям розголошувати, що вони допомагають армії, передає 24 Канал.

Цікаво Сини Монатіка вперше стали обличчями рекламної кампанії: миле відео зі зйомок

Він розповів, що почав підтримувати різні збори ще в перші місяці війни. Пізніше Тарас з іншими акторами створили об'єднання Act Lots для допомоги ЗСУ. Зараз Цимбалюк зазначив, що продовжує активно донатити.

У перші місяці війни особисто я закидав практично на кожен збір, який бачив. Це були нескінченні донати! Згодом в нас утворилося акторське об'єднання Act Lots, де ми виставляємо пам'ятки з різних серіалів. Так зібрали кошти на п'ять карет швидкої допомоги, ремонт автівок, закупівлю медикаментів і купу-купу всього для наших захисників. Зараз я продовжую донатити, але надсилаю більші суми та на конкретні збори,

– поділився чоловік.



Тарас Цимбалюк і Євген Олійник / Фото пресслужби актора

До того ж Цимбалюк зазначив, що вони з колегами збирають кошти на своїх театральних виставах або самі закривають потреби військових.

"От ми вдвох із Женею Олійником (актором – 24 Канал) порахували, що за час повномасштабної війни віддали близько 600-700 тисяч гривень із грошей, зароблених на виставах", – розповів Тарас.

Актор переконаний, що про внесок в перемогу України потрібно говорити публічно, оскільки своїм прикладом можна залучити й інших людей до підтримки війська.

Маємо установку: знімаємося – допомагаємо зі зйомок, збираємо зали – закуповуємо з вистав, а якщо ні те, ні інше – віддаємо з власних заощаджень,

– підкреслив артист.

Він додав, що донати тепер невіддільна частина його життя.

"Намагаємося зробити максимум з того, про що нас просять військові. Зазвичай допомагаємо знайомим на передовій, іноді – працівникам кіносфери, які з початком повномасштабного вторгнення пішли воювати. Тож донати сьогодні – це не просто звичка, а постійна справа. Ми щодня робимо якісь кроки, аби наблизити нашу перемогу. Бо інакше ніяк", – підсумував Тарас.



Тарас Цимбалюк і Євген Олійник / Фото пресслужби актора

Що Тарас Цимбалюк казав про мобілізацію

Нещодавно 33-річний актор повідомив, що отримав повістку та успішно пройшов медичне обстеження. Зараз він чекає своєї черги.

"Прийшла повістка. Я так зрозумів, запитав знайомих, всім мого року народження у місті Корсунь, це ж моє рідне місто, принесли повістки. Пішов, звичайно, до військкомату. Пройшов медогляд і поки що на цьому все", – сказав Цимбалюк.

Водночас Тарас зізнається, що не рветься на фронт, оскільки вважає, що може бути кориснішим в тилу.