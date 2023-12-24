Вони знялися у рекламному ролику для свого тата, який презентував дитячу книгу "Книга мрій". За його словами, вона допомагає розвивати фантазію і сподобалася його хлопцям.

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Сини Монатіка вперше знялися в рекламній кампанії

Вони взяли участь у відео зіркового тата, де Монатік поділився виходом дитячої книги "Книга мрій". Данило і Платон постали у ролику у вбраннях синього кольору та різноколірних шапках, як і їхній тато.

Гарний подарунок на різдвяні та новорічні свята дитині,

– підкреслив під відео артист.

Діти Монатіка

1 липня 2015 року Дмитро та Ірина офіційно стали сім'єю. Пара відмовилась від традиційної церемонії одруження. Натомість вони розписалися без будь-яких свідків, після чого відсвяткували в ресторані.

7 жовтня 2015 року Монатік став батьком первістка. Дружина народила сина, якого назвали Данилом. Через два роки, у січні 2017-го, пара відсвяткувала народження другого малюка, якого назвали Платоном.

Нещодавно артист зізнався, що вони з дружиною мріють ще про дівчинку і працюють над цим питанням.