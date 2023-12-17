Принц Гаррі та Меган Маркл оприлюднили цьогорічну різдвяну листівку. Її надсилали різноманітним організаціям та її представникам від імені їхнього фонду Archewell.
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Принц Гаррі та Меган Маркл представили різдвяну листівку
У віртуальному привітанні подружжя дякує за підтримку та вітає зі святами.
Бажаємо вам щасливого святкового сезону. Дякуємо за підтримку у 2023 році,
– мовиться на листівці.
Принц Гаррі та Меган Маркл / Скриншот з сайту
Для різдвяної листівки принц Гаррі та Меган Маркл обрали фото, яке зробив королівський фотограф Кріс Джексон на церемонії закриття Ігор Нескорених 2023, що відбували у Дюссельдорфі цього вересня.
На ній Гаррі одягнений у чорний ансамбль, а Меган позує у смарагдовій сукні з квітковим принтом, акуратною зачіскою та макіяжем. Подружжя підловили під час виходу на сцену команди США під трек Born in the USA.
Якими були листівки монаршої родини
- Принц та принцеса Уельські обрали незвичний для пари чорно-білий портрет усієї сім'ї. На ньому принц Вільям, Кейт позують разом з дітьми у класичному одязі.
- Король Чарльз III та королева Камілла для листівки вибрали світлину, яку зробили на коронації – в ошатних мантіях та коронах.