Лідер гурту "Антитіла" Тополя здивував заявою про дружбу в шоубізі

Український виконавець та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто розповів про дружбу в шоубізнесі. Також він зізнався з ким з артистів підтримує дружні стосунки.

Фронтмен гурту "Антитіла" зазначив, що вірить у спільну мету артистів. Музиканти навіть готові об'єднатися заради її досягнення.

Не пропустіть Досі не вийшов на зв'язок: після теракту в "Крокусі" зник учасник гурту "Пікнік"



Що Тарас Тополя думає про дружбу в шоубізі

Співак зізнався, що боротьба за авторське право об'єднала його з багатьма артистами. Це Валерій Харчишин, Lama, гурт ТНМК, Віталій Кириченко та учасники Go_A. Музикантам було важливо добитися того, щоб їх не обманювали та чесно виплачували обіцяні гонорари. Водночас він не може назвати їх своїми друзями.

Дружба у нас проста і пряма – ми боремося за авторське право. Я не скажу, що ми дружимо, але є спільнота приятелів і однодумців, а це Lama, Фоззі, Фагот, Віталій Кириченко, гурт Go_A. У нашій спільноті дуже багато талановитих і творчих людей. Нас об'єднує спільна мета, ми йдемо пліч-о-пліч, і підтримуємо одне одного у тяжкі часи – це я можу сказати точно,

– поділився музикант.

Також виконавець згадав і про дружні стосунки з колегами по колективу – Сергієм Вусиком, Михайлом Чирком, Дмитром Жолудем та Дмитром Водовозовим. Також своїм приятелем він вважає співака Олександра Пономарьова.

Інтерв'ю Тараса Тополі: дивіться відео онлайн

За що Тополя розкритикував шоубізнес

Виконавець вважає, що в Україні немає такого поняття як "шоубізнес". За його словами, ця індустрія просідає.

Український шоубізнес завжди треба в лапках писати, тому що це не "шоу" і не "бізнес". Це що попало! Щоб це був "шоубізнес" – має бути індустрія, а її немає, а з війною тим більше. Є шоубізнес у США,

– зазначив музикант.

Що відомо про Тараса Тополю як військового