Лідер гурту "Антитіла" відповів Жені Галичу з приводу критики пісні "Фортеці Бахмут". Тарас Тополя зауважив, що йому нецікава думка інших колег.

До слова Саундтрек до фільму про війну та повернення Wellboy: музичні новинки тижня, варті вашої уваги

Тарас Тополя відповів на закиди

Мені пох*й, що говорить Женя Галич та інші музиканти. Чесно. Нехай Женя пройде через те, що пройшли Антитіла. Потім понаписує своїх пісень, на які мені також буде пох*й. Реакції інших я обговорювати не хочу,

– різко відповів співак.

Тарас Тополя вважає, що якби повернути час назад, він однаково б написав "Фортецю Бахмут", оскільки вона була потрібна. Це підтверджують військові.

"Цю пісню співають військові. Про цю пісню вже масу коментарів дали військові. Для мене це є найбільшим показником, чи потрібна вона була. Так, потрібна. Ця пісня написана з власних переживань. Там кожне слово, де речитатив, це все власні переживання. Це все те, через що ми проходили. І було чітке усвідомлення, що це потрібно зробити. Тоді, в той момент. Щоб підняти дух. І вона сталася, працює. Все інше мене мало бентежить", – додав Тополя.

Інтерв'ю Тараса Тополі: дивіться відео онлайн

Що казав Женя Галич про цей трек