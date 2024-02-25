Політикиня подарувала гурту відзнаку, присвячену двом рокам українського опору. Користуючись нагодою, "Антитіла" також вирішили зробити приємно діячці.

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"Антитіла" отримали відзнаку від прем'єр-міністрки Італії

Джорджа Мелоні вручила українському гурту нагороду з італійським написом, який перекладається як "душу й тіло віддаємо за нашу свободу". Натомість Тарас Тополя подарував політикині вініловий програвач та платівку з треками "Антитіл".

Під час візиту Президента України до Італії пів року тому, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні зізналась, що починає свій ранок з новин про Україну, а також заспівала приспів пісні "Фортеця Бахмут", яку полюбила ще на фестивалі у Сан-Ремо і стала щирим прихильником музики гурту "Антитіла",

– зазначили на сторінці колективу.

Лідер гурту підкреслив, що платівка MLNL, яку вони подарували Мелоні, також містить запис пісні "Фортеця Бахмут".

Українські зірки, які також отримали нагороди