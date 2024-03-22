Тарас Тополя розповів, як їздив на гастролі в Росію та як ставиться до російських артистів

Музикант, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився, як свого часу відвідував російські міста і навіть міг виступити в анексованому Криму. А ще розповів, як ставиться до музикантів з Росії, які публічно засуджують війну.

Запрошення в анексований Крим

Музикант зізнається, що ще до початку війни на Донбасі гурт виступав у Росії, а згодом навіть отримав запрошення на музичний фестиваль в уже окупованому Криму.

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Ми декілька разів збирали клуб "16 Тонн" в Москві, клуб "Аврора" у Санкт-Перербурзі, займали перші позиції в "Чартовій дюжині" на "Нашому радіо". Це все було у 2012-2013 році. Зрештою, нас покликали на фестиваль "Нашествие" у 2014 році. А тоді вже повним ходом йшла війна на Донбасі, відбулася анексія Криму, і ми, відмовили, звісно ж,

— пригадує артист.

Тополя додає, що після цього він з іншими учасниками гурту "назавжди закрили для себе російську сторінку". Після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі "Антитіла" в Росію більше не їздили.

Якби ми були схожими на багатьох інших українських артистів, у яких "не все так однозначно", то зараз в Україні мали б гонорари близько 30-40 тисяч євро, а російські гонорари десь 40-50 тисяч, бо у нас все дуже гарно починалося там,

— додає музикант.

Ставлення до російських артистів

Тополя зазначив, що не слідкує за діяльністю російських музикантів. Мовляв, вони мають свою аудиторію, яка й має вирішувати, "давати їм шанс, чи ні".

А ще, зазначив, що не відчуває агресії до російських артистів, які публічно висловилися проти війни.

Я точно їх не ненавиджу. Але я не можу сказати, що я відчуваю якусь велику приязнь до них. Таке прозоре ставлення. Робіть, робите — ок. Не будете висловлювати свою позицію — ну ок. Нічого ж не зміниться. Якби їхні висловлювання щось змінювали,

— ділиться Тополя.

До слова, фронтмен "Антитіл" розповів про те, чи вбивав окупантів, коли служив парамедиком на Харківському напрямку. А також поділився, як підтримував стосунки з дружиною, коли був на відстані.