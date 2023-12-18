Тарас Тополя зізнався, що зараз не слухає музику та немає плейлиста. Але лідер "Антитіл" орієнтується на тих, хто зачепив його увагу.

До слова Тарас Тополя жорстко відповів Жені Галичу через критику "Фортеці Бахмут"

Тарас Тополя назвав талановитого артиста

Серед таких молодих виконавців – це Ярослав Карпук, відомий під псевдонімом YAKTAK.

Колись до війни були останні Чорноморські ігри в Каховці, і він там взяв гран-прі. Я з ним довго спілкувався з приводу того, як йому рухатися далі, давав поради. Найголовніше, що я йому казав: ти маєш писати свої пісні. У нього такий прекрасний баритон. Нема таких голосів у нашому шоубізнесі. Я йому казав, що це твоя фішка,

– пригадав Тарас Тополя.

Зазвичай музикант чув, як YAKTAK виконує класичні твори – там проявлявся його поставлений, красивий і дорогий голос. Поки "Антитіла" боронили країну на фронті, молодий артист зумів досягнути успіху.

"Звучить, як масло ллється. Ми пішли на війну, повернулися, а він вже зали збирає. Він молодець. Мені так приємно, що хлопчина своєю працею (досягнув – 24 Канал). Він зі звичайної сім'ї, без якихось капіталів за спиною. Хочеться, щоб не споганився, залишився людиною, не затьмарила слава і гроші", – додав Тополя.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

Успіхи YAKTAK

За підсумками 2023 року від стримінгової платформи Spotify, хіт-парад найкращих українських співаків очолив саме YAKTAK. Його найчастіше слухали українські меломани.

Окрім того, Megogo Music Awards відзначило YAKTAK нагородою у категорії "Нова хвиля попмузики".