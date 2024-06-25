У Карпатах: Тарабарова, Карпа та Вітвіцька показали, як розважилися на відпочинку
Джерело:Тарабарова, Вітвіцька, Карпа
Українські співачки Світлана Тарабарова, Наталка Карпа і телеведуча Соломія Вітвіцька разом відпочили у Карпатах. Їхні рідні разом з ними проводили час.
Водночас зірки поділилися світлинами з відпочинку. На кадрах також постали й діти знаменитостей.
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Жінки розсекретили, що відпочивали у Буковелі. Там вони проводили спільно час зі своїми рідними на природі. Так, разом зі Світланою була її мама та троє дітей – Іван, Марія та Поліна. До того ж з Наталкою відпочивала її донька Злата, а з Соломією – чоловік Олексій, який служить у ЗСУ і зараз перебуває у відпустці.
Карпа опублікувала серію відео та фото, на яких плаває в басейні з дитиною та заплітає їй віночки з квітів. Також співачка розповіла, що за останній час переоцінила більшість речей. Вона зрозуміла, що миті, проведені з друзями, її емоційно збагачують. Артистка вдячна подругам за їхню присутність в житті.
Ще серед тижня не знала, що все вдасться! Пазл склався! Господь благословив на цю зустріч родинами, у рідних Карпатах!
– поділилася Наталка.
Водночас Вітвіцька показала атмосферне відео на тлі гір. На кадрах вона відпочиває з дітьми, які бавляться поруч з нею.
Тарабарова також потішила фанатів сімейним контентом. Виконавиця опублікувала кілька фото та відео з дітьми. Артистка показала, як плавала в басейні з малечею, ходила з ними до тваринок і гуляла зі своєю мамою.
Дружина Віктора Павліка також поїхала на відпочинок
- Катерина Репяхова вирушила у відпустку за кордон без свого чоловіка, Віктора Павліка. Разом з нею на відпочинок відправився син і мама.
- Блогерка поїхала до Ізраїлю, де живе її сестра. Жінки були раді бачити одна одну.
- Також Катерина розповіла про переліт. За її словами, 3-річний син Михайло поводив себе як дорослий, з ним не виникло жодних проблем. Ба більше, спілкування зі старшими братом та сестрою йде хлопчику на користь.