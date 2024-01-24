Реакція підписників та користувачів мережі на щасливі фото з-за кордону буває різною і часто негативною, пише 24 Канал. Але інфлюенсери й інфлюенсерки продовжують показувати своє життя. Ми зібрали блогерок, які хвалилися відпочинком не в Україні та були там зі своїми чоловіками.

До теми Хлопця Тані Пренткович помітили разом з нею на Мальдівах: раніше він виїхав у Польщу як волонтер

Тетяна Пренткович

Блогерка разом з подругою Аліною Френдій кілька днів тому відправилась на Мальдіви. Вона не показувала бойфренда Андрія Гонковського на фото у профілі чи інстаграмі, однак його все-таки підловили на островах. Зараз фото гуляє мережею на тлі інформації про те, що чоловік напередодні виїхав за кордон як волонтер. Він мав провести благодійний захід у Польщі.

Таня Пренткович не підтверджує, але й не спростовує, чи справді вона відпочиває з хлопцем. Вона обмежила можливість коментувати дописи, так само, як і Аліна Френдій. Блогерка також не дає коментарі пресі, зокрема й журналістам 24 Каналу.



Таня Пренткович з дітьми / Фото з інстаграму блогерки

Тетяна Коряк

Тетяна Коряк, яка родом з Бахмута, у грудні відправилась з чоловіком у Лапландію. Блогерка різко відповідала на коментарі з приводу того, як Дмитро перетнув кордон: казала, що той покинув Україну "на законних підставах".

Раніше Тетяна Коряк називала українських захисників "м'ясом" та поширювала проросійську пропаганду. Згодом за ці слова їй довелось перепрошувати.

Тетяна відпочивала з чоловіком у Лапландії: відео

Даша Хлистун

Українська модель та її чоловік Максим Михайлюк живуть в Канаді. Вони не приховують відпочинок у США чи інших країнах. Наприклад, навесні 2023 подружжя побачило Ніагарський водоспад.

Макс Михайлюк повернувся до роботи пілотом цивільної авіації, хоч був в Україні та показував свої фото у формі ЗСУ. "Холостяк" заявляв, що хотів стати пілотом F-16 і пробув в Україні 7 місяців, але не отримав відповіді.



Макс Михайлюк і Даша Хлистун біля водоспаду / Фото з інстаграму

Вікторія Маремуха

Блогерка та модель Вікторія Маремуха перебуває у шлюбі з французьким бізнесменом Луї. Тож чоловік може законно виїжджати з України, адже зараз саме тут подружжя будує своє життя.

У березні подружжя разом з сином відпочивали на острові Самуї у Сіамській затоці Тихого океану. Восени вони їздили у Францію до сім'ї Луї.

Вікторія Маремуха на Самуї з сім'єю: відео

За кордоном не соромиться показуватися співак Олександр Кривошапко, який перебуває там з дівчиною. Він закриває можливість коментувати його дописи.

Чутки про відпочинок з чоловіками ходили й довкола Тані Парфільєвої та Насті Скальницької. Перша відпочивала навесні у Дубаї, але не показувала, чи є поряд з нею чоловік. Настя Скальницька полетіла на Мальдіви після весілля. Під дописами про її відпочинок закриті коментарі.