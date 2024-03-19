Кілька бізнесів та мільйонна аудиторія: що відомо про блогерку Таню Пренткович та її обранця

Таня Пренткович кілька останніх тижнів в епіцентрі обговорень через відпочинок з бойфрендом на Мальдівах. Дехто почув про блогерку та її обранця Андрія Гонковського лише через скандал. Тому розповідаємо, що відомо про пару.

Таня Пренткович родом з Тернополя, пише Show 24. Її блог з'явився у 2012 році, коли вона почала вести сторінку в інстаграмі та публікувати там свої фото. Через 3 роки почала приділяти цьому ще більше уваги: це були дописи з рекомендаціями, довгі пости. Так і створився блог дівчини, який у майбутньому став її роботою. З нею почали співпрацювати бренди, надходили рекламні пропозиції.

До слова Обрала "жити життя" і похизувалась охопленнями: Пренткович відреагувала на критику через переїзд

Чим відома Таня Пренткович

Як зізнавалась Пренткович, першу популярність вона відчула напередодні народження первістка, коли за нею стежило 22 тисячі людей. Тепер же на неї підписаний 1 мільйон шанувальників.



Таня Пренткович з ексчоловіком і сином / Фото з інстаграму Тані Пренткович

Та блог – це не єдине, чим займалась Тетяна. Певний час вона продавала одяг з секонд-хенду. Згодом Пренткович разом із її першим чоловіком Орестом Мурієм відкрили ресторан азійської кухні, оскільки блогерка навчалась у Жешуві готельно-ресторанній справі. До слова, після розлучення подружжя заклади перейшли Тетяні. Через пандемію їх довелося закрити.

Зараз Таня Пренткович є власницею кількох бізнесів – PRentkovych agency, секс-шопу Inside. Щодо останнього, чомусь власницею магазину вказується її мати.

Особисте життя Тані Пренткович

У 2019 році блогерка повідомила про паузу у стосунках з чоловіком Орестом, згодом вони розлучилися через його зради. Через певний час Таня Пренткович повідомила про нові стосунки – її обранцем став Андрій Гонковський. Пара вирішила не одружуватися, оскільки для них це нічого особливо не змінює. У липні 2022 року в них народився син Адам.

Андрій Гонковський – 30-річний підприємець і продюсер. Він є засновником центру онлайн-освіти "G-tag", співвласник мережі фітнес-клубів. Здобув освіту магістра фінансів та кредиту, згодом заснував smm-агенцію та їздив містами України з туром SMM GYM на тему просування.



Андрій Гонковський / Фото з інстаграму підприємця

Допомога ЗСУ

Таня Пренткович та Андрій Гонковський допомагали ЗСУ упродовж повномасштабного вторгнення, про що часто нагадують під час скандалів. Андрій розповідав, що на потреби армії вони віддавали 50% від доходу з їхніх бізнесів у межах проєкту "А так можна було". Також вони робили збори, благодійні розіграші.

Це були не тільки донати, але й куплені автівки, вантажівки, тепловізори. Звіти можна знайти в інстаграм-хайлайтс на сторінках і Тані, і Андрія. За словами Пренткович, вона віддала на армію 4,5 мільйона гривень особистих коштів.

Скандали, пов'язані з парою

Один із найгучніших скандалів навколо Тані Пренткович та її обранця стався нещодавно. Блогерка поїхала на відпочинок на Мальдіви. Згодом до неї доєднався і Гонковський, який виїхав за кордон як волонтер, щоб провести благодійний захід у Польщі. У мережу злили фото підприємця на островах, через що виник гучний скандал. Їх критикували не тільки користувачі, але й військові, блогери та зірки.

Мова йшла не тільки про те, що вони дозволили собі відпочинок у час війни. Виїзд чоловіка Пренткович укотре підірвав довіру до блогерів, а також ускладнив виїзд для волонтерів, які користуються "Шляхом" не задля власної вигоди. Таня Пренткович перепрошувала за "імпульсивне рішення" і підкреслювала, що не обманювала своїх прихильників.

Тепер Андрій Гонковський заявив, що хейт у їхній бік дійшов до погроз. Він повідомив про переїзд, але не уточнив, чи мова йде про місто, чи взагалі Україну. Тим часом журналісти ТСН припускають, що підприємець і не повертався з-за кордону, а залишається там. Адже по-іншому виїхати з країни він не зможе. Ситуація знову набуває розголосу через цинічні заяви Тані Пренткович, відсутність моральних орієнтирів та підозри у прямому порушенні законів України.