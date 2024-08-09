Разом з військовослужбовцями він заспівав "Червону руту". Відео їхнього співу розчулило мережу.

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Так, Святослав Вакарчук відвідав навчальний центр, де проходить злагодження новостворена бригада, де й влаштував концерт для захисників.

Готуються, проходять злагодження підрозділів. Військовослужбовці вмотивовані. Всі розуміють, що їх місія – найважливіша, бо за ними – рідний дім, діти, батьки, країна,

– зазначив виконавець.

Зауважимо, днями Артем Пивоваров відвідав поранених військових у шпиталі та заспівав з одним з них трек "Думи мої, думи".