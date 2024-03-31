Святослав Вакарчук вперше за довгий час показався з мамою: рідкісне фото з Мукачева
Джерело:Святослав Вакарчук
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про довгоочікувану зустріч з мамою. Він поділився рідкісним фото з найріднішою людиною.
Святослав Вакарчук опублікував на особистій сторінці рідкісний знімок. Це фото з мамою музиканта – Світланою Олександрівною.
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Святослав Вакарчук показав знімок з мамою
Лідер гурту "Океан Ельзи" похвалився, що мав нагоду цілий день провести з мамою. Вони удвох відвідали Мукачево. Святослав подякував неньці за настрій та спогади.
Рідко випадає провести цілий день з мамою. Вже традиційно провели цю весняну суботу в поїздці до рідного Мукачева. Дякую мамі за спогади та весняний настрій,
– написав Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук з мамою / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука
У коментарях діляться враженнями щодо рідкісного фото й роблять компліменти Святославу та його мамі:
- "Чудове фото! Безмежна подяка вашій матусі, за вас! Святослав, ми вас любимо, ви найкращий!";
- "Дякуємо матусі за такого талановитого та дуже чуттєвого і достойного своєї країни сина";
- "Знаходити час для мами, то дуже важливо, як для мами, так і для життя сина";
- "Дуже рада за вас! Це чудова розрядка для нервової системи. Поєднання приємного з корисним";
- "Яка красива жінка";
- "Такі схожі".
Що відомо про дитинство Святослава
Місто Мукачево – рідне для Святослава Вакарчука, адже саме там він народився. Світлана Олександрівна теж з'явилась на світ у Мукачеві. У це місто отримала скерування її мама Ніна, бабуся музиканта, яка працювала освітянкою.
Щоправда, Іван Вакарчук з дружиною сином переїхав до Львова, коли Святославу було 2 роки. Там вони проживали постійно. У дитинстві майбутній артист грав у КВК, створював шкільний театр, грав у баскетбол.