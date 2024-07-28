Наші дні, – Святослав Вакарчук опинився в епіцентрі вибуху під час виступу на фронті

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук регулярно їздить на передову, де виступає для українських військових. Так, співак підіймає бойовий дух захисників.

Цього разу артист перебував на Торецькому напрямку, що на Донеччині. Виконавець став свідком обстрілу, який ледь не завадив виступу.

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Святослав опублікував відео, на якому проводив концерт посеред подвір'я для бійців 53-ї ОМБр. Вакарчук виконував пісню "Черемшина" під гітарний супровід, аж раптом пролунав гучний вибух. Однак, артист продовжив виступати, ніби нічого не сталося.

Буває, співаю під звуки арти. Деколи – наші виходи. А часом, десь таки прилітає. Які часи, такий і акомпанемент. "Черемшина". Торецький напрямок. 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Наші дні,

– поділився Святослав.

Святослав Вакарчук опинився в епіцентрі вибуху / Відео з інстаграму співака

Шанувальники Вакарчука висловили йому повагу за сміливість і його працю на благо України.

"Велика повага, подяка і любов до всіх мужніх людей, що на відео!";

"Неодноразово повторюю, що Святослав Вакарчук – наш геній, а ще справжній патріот!";

"Хлопці навіть не поворухнулися від звуку обстрілу. Наші герої";

"Браво! Дякуємо за підтримку хлопців!";

"Ви неймовірна людина! Дякую за все, що ви робите, за вашу людяність та сміливість!".

Нагадаємо, Сергій і Сніжана Бабкіни, які повернулися з Німеччини до України, ледь не загинули під час обстрілу Харкова. Перший удар припав на промислову зону, а другий – у район приватного сектору. Саме у цей будинок, сусідній з тим, де ночував Сергій Бабкін з дружиною, влучила російська ракета.