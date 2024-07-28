Цього разу артист перебував на Торецькому напрямку, що на Донеччині. Виконавець став свідком обстрілу, який ледь не завадив виступу.

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Святослав опублікував відео, на якому проводив концерт посеред подвір'я для бійців 53-ї ОМБр. Вакарчук виконував пісню "Черемшина" під гітарний супровід, аж раптом пролунав гучний вибух. Однак, артист продовжив виступати, ніби нічого не сталося.

Буває, співаю під звуки арти. Деколи – наші виходи. А часом, десь таки прилітає. Які часи, такий і акомпанемент. "Черемшина". Торецький напрямок. 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха. Наші дні,

– поділився Святослав.

Святослав Вакарчук опинився в епіцентрі вибуху / Відео з інстаграму співака

Шанувальники Вакарчука висловили йому повагу за сміливість і його працю на благо України.

"Велика повага, подяка і любов до всіх мужніх людей, що на відео!";

"Неодноразово повторюю, що Святослав Вакарчук – наш геній, а ще справжній патріот!";

"Хлопці навіть не поворухнулися від звуку обстрілу. Наші герої";

"Браво! Дякуємо за підтримку хлопців!";

"Ви неймовірна людина! Дякую за все, що ви робите, за вашу людяність та сміливість!".

Нагадаємо, Сергій і Сніжана Бабкіни, які повернулися з Німеччини до України, ледь не загинули під час обстрілу Харкова. Перший удар припав на промислову зону, а другий – у район приватного сектору. Саме у цей будинок, сусідній з тим, де ночував Сергій Бабкін з дружиною, влучила російська ракета.