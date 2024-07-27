Андрій Лузан відправився на базову військову підготовку 25 липня. Він розповів, як проходить вишкіл.

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Андрій Лузан вже отримав військову форму та базове устаткування. За словами гумориста, він задоволений усіма умовами. Він розповів, що вже навчався збирати та розбирати зброю.

"Форму отримав. 30 секунд віджимань. 30 секунд присідань. Човниковий біг. Я радий своєму рівню підготовки стосовно устаткування. У мене є все на всі випадки життя. І це дає можливість почувати себе в певній зоні комфорту. А це дуже важливо, коли ти місяць будеш жити у лісі. Дуже вдячний тренеру за свій фізичний стан. Обід – скарб", – поділився Андрій Лузан.



Андрій Лузан / Фото з телеграму Андрія Лузана

Нагадаємо, засновник ютуб-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан на початку місяця повідомив, що мобілізується. Він вирішив поповнити лави Сил Безпілотних Систем.