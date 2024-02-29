У тіктоці спливло архівне відео, датоване 2013 роком. У ньому показали Андрія Кузьменка, який приїхав з концертом "Скрябіна" на Донбас.
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Відео з Кузьмою Скрябіним розбиває серце
Ролик 11-річної давності зберігся з концерту гурту "Скрябін". Тоді музиканти виступили в Авдіївці. Шанувальники зловили момент, як Андрій Кузьменко підкорює сцену з піснею "Кольорова".
Авдіївка, запалюй,
– каже артист до глядачів.
Виступ "Скрябіна" в Авдіївці: відео
"Історія, яку не повернути. Вже немає Скрябіна, а від Авдіївки майже нічого не залишилось", - підписав ролик його автор.
Користувачі з болем відреагували на архівні кадри. Вони згадують мирні роки, але закликають не опускати рук.
- "Шкода, що так рано загинув Скрябін, за Авдіївку взагалі без слів";
- "Хто знав, що нас чекає це пекло";
- "Золота людина була! Спи спокійно, справжній патріот України";
- "То були щасливі часи. Якби ж ми знали";
- "Хочеться кричати від несправедливості і болю. Але ми сильні. Наші захисники – найкращі".
Останні новини з Авдіївського напрямку
- Окупанти з 2014 року намагалися здобути контроль над Авдіївкою, особливо їхні атаки посилилися за два роки повномасштабної війни. Бої за українське місто тривали численні місяці, упродовж яких російські війська наближалися до оточення. Збройні Сили України тим часом тримали оборону та ефективно ліквідовували особовий склад.
- Вихід українських захисників з Авдіївки завершився 17 лютого. Водночас те, що росіяни називають "успіхом", насправді обернулося для них колосальними втратами.
- Авдіївський напрямок залишається одним із найскладніших. Головнокомандувач Сирський повідомив, що окупанти намагаються прорвати оборону, тривають бої.