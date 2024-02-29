У тіктоці спливло архівне відео, датоване 2013 роком. У ньому показали Андрія Кузьменка, який приїхав з концертом "Скрябіна" на Донбас.

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Ролик 11-річної давності зберігся з концерту гурту "Скрябін". Тоді музиканти виступили в Авдіївці. Шанувальники зловили момент, як Андрій Кузьменко підкорює сцену з піснею "Кольорова".

Авдіївка, запалюй,

– каже артист до глядачів.

Виступ "Скрябіна" в Авдіївці: відео

"Історія, яку не повернути. Вже немає Скрябіна, а від Авдіївки майже нічого не залишилось", - підписав ролик його автор.

Користувачі з болем відреагували на архівні кадри. Вони згадують мирні роки, але закликають не опускати рук.

"Шкода, що так рано загинув Скрябін, за Авдіївку взагалі без слів";

"Хто знав, що нас чекає це пекло";

"Золота людина була! Спи спокійно, справжній патріот України";

"То були щасливі часи. Якби ж ми знали";

"Хочеться кричати від несправедливості і болю. Але ми сильні. Наші захисники – найкращі".

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