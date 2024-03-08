Світлана Тарабарова зворушила привітанням з 8 березня: рідкісні фото з доньками

8 березня – це Міжнародний день боротьби за права жінок. Українська співачка Світлана Тарабарова вже встигла висловитися з нагоди цього свята. Ба більше, вона поділилася новими фото з маленькими донечками.

З нагоди 8 березня артистка зробила допис, у якому похизувалася святковими світлинами з доньками та зачарувала шанувальників рідкісними кадрами.

До слова У ній я впізнаю себе, – Світлана Тарабарова замилувала мережу спільними фото з 3-річною донечкою

Світлана Тарабарова замилувала святковими світлинами з доньками

Артистка поділилася, що досі мрією багатьох жінок з різних куточків планети є повага та рівні права. Наче й не так багато, проте навіть зараз не кожна жінка може це сприймати як норму.

Рівні права і повага. Начебто так не багато, але це й досі є мрією багатьох жінок в різних частинах світу,

– пише Тарабарова.

Світлана попросила не забувати про головне, що квіти дівчата можуть купити собі самі в будь-який день. І не треба для цього конкретний привід чи свято.

Також Тарабарова порадувала підписників новими фото зі своїми доньками Марією та Поліною. На них маленькі дівчата у білому вбранні посміхаються одна одній. У той час, як Світлана притримує та обіймає своїх донечок, демонструючи материнську любов. За такі чуттєві та неймовірні фото вона подякувала у своєму профілі.

Підписники засипали Тарабарову компліментами

У коментарях підписники у захваті від донечок та краси Світлани. Фанати вітають їх зі святом та бажають здоров’я її дітям.

"Вітаю! Чарівні дівчатка!";

"Такі гарні у вас донечки!!!! І матуся теж. Зі святом!";

"Зі святом, принцеси! Обожнюю вас і всю вашу родину";

"Які милі, дівчатка. Хай зростають здорові, щасливі під мирним небом України".

Що інші зірки кажуть про 8 березня