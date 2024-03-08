З нагоди 8 березня артистка зробила допис, у якому похизувалася святковими світлинами з доньками та зачарувала шанувальників рідкісними кадрами.
До слова У ній я впізнаю себе, – Світлана Тарабарова замилувала мережу спільними фото з 3-річною донечкою
Світлана Тарабарова замилувала святковими світлинами з доньками
Артистка поділилася, що досі мрією багатьох жінок з різних куточків планети є повага та рівні права. Наче й не так багато, проте навіть зараз не кожна жінка може це сприймати як норму.
Рівні права і повага. Начебто так не багато, але це й досі є мрією багатьох жінок в різних частинах світу,
– пише Тарабарова.
Світлана попросила не забувати про головне, що квіти дівчата можуть купити собі самі в будь-який день. І не треба для цього конкретний привід чи свято.
Також Тарабарова порадувала підписників новими фото зі своїми доньками Марією та Поліною. На них маленькі дівчата у білому вбранні посміхаються одна одній. У той час, як Світлана притримує та обіймає своїх донечок, демонструючи материнську любов. За такі чуттєві та неймовірні фото вона подякувала у своєму профілі.
Підписники засипали Тарабарову компліментами
У коментарях підписники у захваті від донечок та краси Світлани. Фанати вітають їх зі святом та бажають здоров’я її дітям.
- "Вітаю! Чарівні дівчатка!";
- "Такі гарні у вас донечки!!!! І матуся теж. Зі святом!";
- "Зі святом, принцеси! Обожнюю вас і всю вашу родину";
- "Які милі, дівчатка. Хай зростають здорові, щасливі під мирним небом України".
Що інші зірки кажуть про 8 березня
- Маша Єфросиніна поділилася, що не чекає на малюнок від сина чи на букет від чоловіка. Для неї вже багато років 8 березня – не про святкування.
- Юлія Саніна наголосила, що кожна жінка має жити так, як хоче.
- А Євгена Клопотенка особисто ображає фраза, що місце жінки на кухні.
- Дмитро Монатік подякував жінкам за те, що вони надихають та мотивують чоловіків.
- Настя Каменських наголосила, що важливо бути собою, любити та цінувати себе понад усе. І також не забувати ламати стереотипи, виходити за рамки та не боятися мріяти.