По случаю 8 марта артистка написала пост, в котором похвасталась праздничными фотографиями с дочками и очаровала поклонников редкими кадрами.

К слову В ней я узнаю себя, – Светлана Тарабарова очаровала сеть совместными фото с 3-летней дочерью

Светлана Тарабарова очаровала праздничными фотографиями с дочерьми

Артистка поделилась, что до сих пор мечтой многих женщин из разных уголков планеты является уважение и равные права. Вроде и не так много, однако даже сейчас не каждая женщина может это воспринимать как норму.

Равные права и уважение. Вроде бы так не много, но это до сих пор является мечтой многих женщин в разных частях мира,

– пишет Тарабарова.

Светлана попросила не забывать о главном, что цветы девушки могут купить себе сами в любой день. И не надо для этого конкретный повод или праздник.

Также Тарабарова порадовала подписчиков новыми фото со своими дочерьми Марией и Полиной. На них маленькие девочки в белых нарядах улыбаются друг другу. В то время, как Светлана придерживает и обнимает своих дочерей, демонстрируя материнскую любовь. За такие чувственные и невероятные фото она поблагодарила в своем профиле.

Подписчики засыпали Тарабарову комплиментами

В комментариях подписчики в восторге от дочерей и красоты Светланы. Фанаты поздравляют их с праздником и желают здоровья ее детям.

"Поздравляю! Очаровательные девочки!";

"Такие красивые у вас доченьки!!!! И мамочка тоже. С праздником!";

"С праздником, принцессы! Обожаю вас и всю вашу семью";

"Какие милые, девочки. Пусть растут здоровые, счастливые под мирным небом Украины".

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