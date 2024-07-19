Втім, Світлана повідомила про розрив з коханим. Вона натякнула на можливу причину розлучення.

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За словами Гордієнко, історія кохання з Девізоровим завершилася давно. Жінка вирішила мовчати, оскільки була впевнена, що розповідати про таке не на часі. Акторка заявила, що не ділитиметься подробицями розриву, але припустила, що, можливо, розлучення сталося саме через неї.

Сім'я у мене не вийшла. Можливо, бо я егоїстична, жорстока, нетерпляча. Можливо, просто тому, що у мене дуже високі вимоги до поняття "сім'я". Можливо, я просто хвора і мене потрібен лікар. Але так, я не хочу і не вмію вдавати з себе ту, ким я не є. Я більше не дружина воїна. Дозволяю собі хотіти змін всередині свого світу,

– поділилася Світлана.

Гордієнко підкреслила, що вдячна коханому за досвід та бажання боротися за своє щастя. Вона порадила підписникам говорити зі своїм партнером та працювати над стосунками.

Давно вже ми не сім'я. Головні інсайти цієї історії? Скажу мовою зрозумілою мені. Починаючи працювати над історією обов'язково оговоріть з партнером жанр, в якому ви існуєте. Можна нічого не робити й подивитися, що воно буде. Відповідь: все зникне,

– пояснила Світлана.

Нагадаємо, Максим Девізоров зробив Світлані Гордієнко пропозицію перед тим, як їхати на фронт. У травні 2022 він вирвався з війни на один день, щоб одружитися зі коханою. Кадри молодят тоді заполонили мережу.