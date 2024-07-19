З'ясувалося, що артист розійшовся з Мар'яною Боцвинюк. До того ж він вперше розкрив причини їхнього розриву.
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Так, за словами Сеітаблаєва, пара мала суттєві розбіжності у поглядах на життя.
Вона людина молода. У неї все життя попереду. Так буває в житті дорослих людей. Все ж таки при всьому бажанні знайти спільну мову вона не знайшлася. Буває, нічого страшного,
– зазначив режисер.
Ахтем Сеітаблаєв з Мар'яною Боцвинюк / Фото з соцмереж
Що відомо про стосунки Ахтема Сеітаблаєва з Мар'яною Боцвинюк
- Після більш ніж 10-річного шлюбу з продюсеркою Іванною Дядюрою, який завершився розлученням у 2021 році, режисер знайшов нове кохання. Вперше публічно про свої нові стосунки Сеітаблаєв заговорив у квітні 2023 року.
- Вже у червні пара здійснила свій перший спільний вихід у світ, відвідавши допрем'єрний показ фільму "Рашизм. Історія хвороби". Їхні стосунки розвивалися стрімко, і 29 вересня 2023 року Ахтем зробив Мар'яні пропозицію. Водночас згодом заговорив про "непростий період". Тепер остаточно стало відомо, що пара більше не разом.