Онук Світлани та Віталія Білоножко одружився: щасливі фото пари з весілля

Народна артистка України Світлана Білоножко повідомила про одруження свого онука Віталія. Співачка показала фото молодят і привітала рідну людину з новим етапом у житті.

До того ж виконавиця розсекретила ім'я обраниці свого онука. Дружину Віталія звати Софія.

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13 серпня, Світлана розповіла про весілля рідної людини. Свято пройшло у невеликому колі близьких і друзів сім'ї. Білоножко опублікувала серію фото, на яких показала подружжя Віталія та Софії. Чоловік постав у чорному костюмі з метеликом, а дівчина – у білій сукні з великими рукавами та фаті. Водночас заслужена артистка України обрала для себе червоне вбрання та ремінь.

У дописі Світлана звернулася до молодят із побажанням щасливого життя та відзначила якість проведення весілля.

Дуже молоді, але ж кохання – це велика сила! Довго думала, скорочувала, щоб вам, друзі, показати найцікавіші моменти весілля! Що коли приходять справжні друзі, рідні, то і весілля вдається на славу! Будьте щасливими дорогі наші наречені!

– написала Білоножко.

Нагадаємо, нещодавно фіналістка шоу "Голос країни-7" Анна Кукса також вийшла заміж. Її обранцем став відомий саундпродюсер Антон Борзенко, який співпрацював з відомими зірками як OKS, Віра Брежнєва та MAYOROVA.