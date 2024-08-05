Він співпрацював з такими зірками як OKS, Віра Брежнєва та MAYOROVA. Про весілля пари повідомила українська акторка Анна Кошмал.

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Знаменитість виставила відео з нареченою зі святкування. На кадрах Анна Кукса з'явилася у стильному молочному костюмі, що складався з укороченого топа на довгий рукав та штанів з підкладкою міні-шорт. Подібний look від бренду Gepur коштує приблизно 2,5 тисячі гривень. Водночас Анна Кошмал прийшла на весілля в ніжно-рожевій сукні.

Віддаю останню незаміжню подружку,

– зазначила акторка.

Пізніше наречена змінила вбрання на білу сукню, а її обранець був одягнений у білу сорочку та коричневі штани.



Анна Кукса та Антон Борзенко одружилися / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, попри те, що Анна та Антон не розповідали про своє весілля в соцмережах, вони відреагували на новини про їхній шлюб, які активно почали ширитися мережею.

Як Анна Кукса та Антон Борзенко відреагували на новини про їхнє весілля / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше 30-річна ірландсько-американська акторка Сірша Ронан, відома за роллю в драмі "Маленькі жінки", та її 34-річний партнер, шотландський актор Джек Лоуден, також офіційно стали подружжям. Церемонія відбулася 20 липня в Единбурзі, столиці Шотландії. Пара обрала скромне святкування. На весіллі зірок були присутні лише найближчі друзі та родичі.