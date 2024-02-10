Американська артистка Брітні Спірс здивувала шанувальників новою заявою. Вона повідомила, що мала інтрижку з голлівудською зіркою Беном Аффлеком.

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Брітні Спірс заговорила про роман з Аффлеком

На особистій сторінці співачка опублікувала архівне фото, на якому позувала в компанії композиторки Даян Воррен та актора Бена Аффлека.

У підписі до фото Брітні Спірс зізналася, що у ту ніч, коли зробили світлину, вона цілувалася з артистом. Скоріш за все, фото датується 1999 роком.

Класна фотографія мене, Бена Аффлека та Даяни Уоррен багато років тому. Він такий чудовий актор. Я не згадала, що цілувалася з Беном тієї ночі. Щиро кажучи, я забула. Чорт, це божевілля! Хотіла б я розповісти вам історію, яка сталася до цього! О, Боже, я така пліткарка,

– здивувала знаменитість.



Брітні Спірс на архівному фото / Скриншот з інстаграму

Пізніше виконавиця видалила фото зі своєї сторінки, але шанувальники встигли зробити до цього скриншот.

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