37 убитих, – Стівен Кінг згадав про Трампа і Путіна, коментуючи атаку на дитячу лікарню у Києві
Джерело:Стівен Кінг
Стівен Кінг написав допис у соцмережі Х, згадавши про російську атаку на українську столицю. Письменник зробив яскравий акцент на тому, хто стоїть за вбивством людей.
Кінг, який постійно підтримує Україну, не зміг оминути чергову трагедію, яку організувала Росія.
Важливо Після ракетного обстрілу "Охматдиту": "Океан Ельзи" задонатив 100 тисяч на допомогу лікарні
"Король жахів" у своєму дописі згадав прізвища Трампа, який планує балотуватись на президента США, і самопроголошеного російського президента Путіна.
Приятель Трампа – Путін сьогодні бомбардував дитячу лікарню в Україні. 37 убитих, – написав Стівен Кінг.
Нагадаємо, що вчора, 8 липня, внаслідок російського обстрілу постраждала столична дитяча лікарня "Охматдит". Станом на зараз рятувальні роботи завершені, 2 людей загинули, ще 38 – зазнали поранень, 8 з яких – діти. Як повідомив Міністр охорони здоров'я, ракета влучила в токсикологічний корпус, де перебували важкохворі діти.
Загалом, внаслідок вчорашньої атаки загинуло понад 30 людей, а майже 200 – зазнали поранень. Рятувальні роботи в різних районах Києва досі тривають.